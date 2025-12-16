В Мосгордуме хотят ввести наказание за пропаганду домашних родов

В Москве предложили наказывать блогеров и интернет-паблики за пропаганду домашних родов. С такой инициативой после гибели младенца в процессе домашних родов в столице выступила депутат Мосгордумы Мария Воропаева, представляющая ЛДПР.
Депутат назвала гибель ребёнка не просто чудовищным случаем, но системным провалом.
«Предлагаю ввести административную ответственность для пабликов и блогеров за пропаганду домашних родов, продажу курсов и распространение инструкций по запланированным домашним родам; ввести обязательную маркировку таких материалов как опасных для жизни», — сказала депутат РИА Новости.
Воропаева подчеркнула, что урегулирование данной сферы необходимо, чтобы защитить жизни матерей и младенцев.
Напомним, правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели младенца в Москве после домашних родов, которые проходили в надувном бассейне. Сообщается, что ребёнок родился живым и пробыл в воде около получаса.
После этого гинеколог Антонина Дорофеева высказала серьёзные опасения по поводу практики домашних родов, так как при осложнениях в процессе родов счёт часто идёт на минуты, а рядом нет ни детской реанимации, ни квалифицированного медицинского персонала.
Ранее опрос показал, что 89% россиян выступают категорически против домашних родов.