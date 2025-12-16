Состояние Илона Маска превысило 600 миллиардов долларов

Илон Маск стал первым человеком в мире, состояние которого превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил журнал Forbes.
Рекордный рост капитала основателя Tesla и SpaceX связан с переоценкой стоимости его космической компании. После проведения тендерного предложения в декабре рыночная стоимость SpaceX выросла с 400 до 800 миллиардов долларов. Поскольку Маску принадлежит около 42 процентов акций компании, его личное состояние увеличилось на 168 миллиардов, достигнув к 20:00 мск 677 миллиардов долларов, передает Forbes.
Ранее журнал Time назвал создателей систем искусственного интеллекта (ИИ) людьми года. Этого звания удостоились Марк Цукерберг, Илон Маск и Сэм Альтман. Журналисты также добавили, что Илон Маск построил дата-центры в рекордно короткие сроки.
30 октября стало известно, что американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. Это произошло после того, как акции компании Tesla возросли примерно на 14 процентов, что увеличило состояние Маска, владеющего 12 процентами акций компании.