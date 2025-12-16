Состояние Илона Маска превысило 600 миллиардов долларов

Рекордный рост капитала основателя Tesla и SpaceX связан с переоценкой стоимости его космической компании. После проведения тендерного предложения в декабре рыночная стоимость SpaceX выросла с 400 до 800 миллиардов долларов. Поскольку Маску принадлежит около 42 процентов акций компании, его личное состояние увеличилось на 168 миллиардов, достигнув к 20:00 мск 677 миллиардов долларов, передает Forbes.