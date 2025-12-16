Прошлые успехи могут обнулиться

Евро до сих пор не принят всеми членами ЕС в качестве основной валюты. Валюта контролируется Европейским центральным банком (ЕЦБ). Евро, как считается, принес огромную экономическую выгоду странам-членам, однако он не лишен недостатков. Да, евро сумел стать второй резервной валютой в мире. Однако, получив долю примерно в 20 процентов в резервах мировых центробанков, он далее не смог потеснить доллар. Многие полагают, что в случае конфискации российских суверенных активов Евросоюзом в интересах Украины привлекательность еврозоны снизится для третьих стран. Также существенным недостатком евро признают слишком жесткую денежно-кредитную политику ЕЦБ, которая не способна учитывать различные местные экономические условия. Неслучайно страны, не входящие в зону евро, порой демонстрируют более высокие и устойчивые темпы роста ВВП. Но поскольку страны — члены еврозоны имеют экономики разных размеров и уровней развития, то в условиях единой валюты это может создавать большие проблемы для всего союза. И если в одних странах ЕС наблюдается относительное процветание с высоким ростом ВВП и низким уровнем безработицы, то другие страдают от экономических спадов. Единая жесткая денежно-кредитная политика может мешать выравниванию экономических условий, замораживая стагнацию в проблемных странах и поддерживая преимущества в пользу стран более успешных. В периоды финансовых кризисов это усугубляло проблемы в Греции и Италии.