Кстати, впервые единую европейскую валюту предлагали учредить еще во времена Лиги наций, до Второй мировой войны, затем попытку повторили уже в 1969 году в рамках единого валютного союза, однако неудачно. Что лишний раз напоминает о том, что в интеграционных объединениях наподобие Евросоюза следует тщательно готовить подобные меры. Европейский опыт может быть использован в ходе дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС и в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
Евро до сих пор не принят всеми членами ЕС в качестве основной валюты. Валюта контролируется Европейским центральным банком (ЕЦБ). Евро, как считается, принес огромную экономическую выгоду странам-членам, однако он не лишен недостатков. Да, евро сумел стать второй резервной валютой в мире. Однако, получив долю примерно в 20 процентов в резервах мировых центробанков, он далее не смог потеснить доллар. Многие полагают, что в случае конфискации российских суверенных активов Евросоюзом в интересах Украины привлекательность еврозоны снизится для третьих стран. Также существенным недостатком евро признают слишком жесткую денежно-кредитную политику ЕЦБ, которая не способна учитывать различные местные экономические условия. Неслучайно страны, не входящие в зону евро, порой демонстрируют более высокие и устойчивые темпы роста ВВП. Но поскольку страны — члены еврозоны имеют экономики разных размеров и уровней развития, то в условиях единой валюты это может создавать большие проблемы для всего союза. И если в одних странах ЕС наблюдается относительное процветание с высоким ростом ВВП и низким уровнем безработицы, то другие страдают от экономических спадов. Единая жесткая денежно-кредитная политика может мешать выравниванию экономических условий, замораживая стагнацию в проблемных странах и поддерживая преимущества в пользу стран более успешных. В периоды финансовых кризисов это усугубляло проблемы в Греции и Италии.
Объемы инвестиций в евро в настоящее время огромны: в 2024 году финансовые активы домохозяйств ЕС составляли 39,5 трлн евро (по сравнению с 25,16 трлн евро в 2014 году), в ЕС в целом наблюдался значительный приток портфельных инвестиций: резиденты владели иностранными активами на сумму 14,4 трлн евро. Инвестиции в венчурный капитал достигли 21,1 млрд евро в 2023 году (хотя и на 30 процентов меньше, чем в 2022 году). Однако, если теперь ЕС окончательно встанет на путь милитаризации, это может в значительной степени перечеркнуть многие прошлые экономические успехи.