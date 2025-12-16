Третьяковская галерея отметила пик посещаемости

15 декабря в Государственной Третьяковской галерее подвели творческие итоги года и представили планы на будущий, юбилейный 2026 год. Музей рассказал о выставке-хите, которую посмотрели почти 500 тысяч посетителей.
Уходящий год для музея был очень насыщенным. Самые громкие выставочные проекты были представлены в новом корпусе на Кадашевской набережной. Инфраструктура корпуса прекрасно справилась с нагрузкой, а москвичи и гости столицы по достоинству оценили просторные светлые залы. Работа нового пространства позволила вместить всех гостей, которых в этом году было около 3,5 миллиона человек! И это рекордное число для музея за последние 11 лет.
Так, в этом году музей представил 51 выставочный проект, среди которых четыре хита: ретроспективы Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Александра Дейнеки, а также масштабная выставка «1418 дней. К 80-летию Великой Победы».
— Чтобы удивлять посетителей, мы отдельно придумываем концепцию и архитектуру каждой выставки, — поясняет Татьяна Юденкова, заместитель генерального директора по научной работе. — Для молодых посетителей мы внедрили цифрового гида.
И, судя по возросшему интересу к музейным проектам, это получается. Так, экспозиция Карла Брюллова «Рим — Москва — Петербург» стала лидером по посещаемости в Третьяковке, ее посмотрели более 430 тысяч человек. Сейчас на эту выставку сложно попасть — билеты выкуплены до конца декабря! Поэтому было решено продлить часы работы выставки в новогодние праздники до 23 часов.
Таким же активным будет и следующий год — юбилейный для галереи, которой исполняется 170 лет. Так, в 2026 году запланировано открытие новых музейных пространств: мастерских Ильи Кабакова и Эрика Булатова. Кроме того, начнется реставрация мемориального дома Павла Корина.
К юбилею готовится специальная выставочная программа, она будет утверждена в начале 2026 года. Но уже известно, что откроет год выставка «Борисов-Мусатов. Ускользающая красота» в Инженерном корпусе, где будут представлены более 80 произведений из 16 музеев.
— Первая выставка года будет посвящена художнику, который стал тем самым мостиком, что связывал европейское и русское искусство, — пояснила Татьяна Юденкова.
Ежегодно музей представляет как минимум одну графическую выставку. В следующем году ею станет проект «Искусство пастели», который откроется весной. Экспозиция будет состоять из 200 произведений — от мастеров XVIII века до живописцев «серебряного века» и авангардистов.
А летом всех посетителей корпуса на Кадашевской набережной ждет настоящее цветочное буйство, которое развернется на выставке «На языке цветов».
— Мы увидим, какие метаморфозы претерпевал образ цветка на протяжении десятилетий, в XIX и начале XX веков, — пояснила Юденкова. — Здесь будет представлено более 150 произведений из 23 музеев страны. В числе художников такие мастера, как Коровин, Левитан и Гончарова.
Завершится год потенциальным хитом — проектом «В поисках русского стиля», в рамках которого музей поставит вопрос поиска национальной идентичности в искусстве. А отвечать на него будут художники разных времен и жанров: от Васнецова до Рериха — через сказки и фольклор к авангардным образам.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Проничева, генеральный директор Третьяковской галереи:
— 2025 год стал важным этапом в развитии реставрационной деятельности. Депозитарий в Лаврушинском переулке практически исчерпал свой ресурс. Импульс к развитию дало поступление работ художников Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Для их изучения и потребовалось создание новых реставрационных мастерских. И в этом году мастерские были открыты в здании на Кадашевской набережной.