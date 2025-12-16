Третьяковская галерея отметила пик посещаемости

Уходящий год для музея был очень насыщенным. Самые громкие выставочные проекты были представлены в новом корпусе на Кадашевской набережной. Инфраструктура корпуса прекрасно справилась с нагрузкой, а москвичи и гости столицы по достоинству оценили просторные светлые залы. Работа нового пространства позволила вместить всех гостей, которых в этом году было около 3,5 миллиона человек! И это рекордное число для музея за последние 11 лет.