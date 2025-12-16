Мюсли, солярии и стоматологи: Регионы тратят миллионы на «комфорт» лошадей

Life.ru, изучив сайт госзакупок, обнаружил контракты на мюсли, солярий и услуги стоматолога — и всё это предназначено для лошадей. Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту в Санкт-Петербурге готова потратить более 1,6 млн рублей на специальные мюсли для спортивных лошадей — в материале отмечается, что корм предназначен для набора мышечной массы.