Маск стал первым человеком, чьё состояние превысило $600 млрд

Американский предприниматель Илон Маск первым в истории преодолел рубеж в 600 млрд долларов личного состояния. По оценке Forbes, его капитал достиг 677 млрд после резкого роста рыночной стоимости компании SpaceX.

Источник: Life.ru

Рост обеспечила переоценка SpaceX: в рамках тендерного предложения компанию оценили в 800 млрд долларов против 400 млрд в августе. Маску принадлежит около 42% SpaceX, стоимость его доли выросла примерно на 168 млрд долларов и оценивается в 336 млрд. Компания готовится к IPO в 2026 году. По словам инвестора, опрошенного журналом, при размещении оценка SpaceX может приблизиться к 1,5 трлн долларов.

Второй по величине актив — доля в Tesla. Около 12% акций компании Forbes оценивает в 197 млрд долларов без учёта опционов, аннулированных судом штата Делавэр. Эти опционы пока учитываются с дисконтом — на уровне 69 млрд долларов. Дополнительный вклад даёт xAI Holdings, ведущая переговоры о новом финансировании при оценке до 230 млрд долларов. Доля Маска в компании оценивается примерно в 60 млрд.

Отрыв Маска от второго места, которое занимает сооснователь Google Ларри Пейдж с состоянием около 252 млрд долларов, превышает 400 млрд. До отметки в 700 млрд долларов Маску остаётся менее 25 млрд.

Ранее основатель корпорации Oracle и один из самых богатых людей мира Ларри Эллисон потерял 24,9 миллиарда долларов за один день после того, как пообещал поддержать амбициозную сделку своего сына. Его заявление о финансировании «враждебного предложения» компании Paramount о покупке Warner Bros. Discovery за 108 миллиардов долларов вызвало падение акций Oracle почти на 11%. Тем не менее Эллисон всё ещё удерживает третье место в рейтинге миллиардеров.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

