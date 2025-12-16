Маск стал первым человеком, чьё состояние превысило $600 млрд

Ранее основатель корпорации Oracle и один из самых богатых людей мира Ларри Эллисон потерял 24,9 миллиарда долларов за один день после того, как пообещал поддержать амбициозную сделку своего сына. Его заявление о финансировании «враждебного предложения» компании Paramount о покупке Warner Bros. Discovery за 108 миллиардов долларов вызвало падение акций Oracle почти на 11%. Тем не менее Эллисон всё ещё удерживает третье место в рейтинге миллиардеров.