Копия Статуи Свободы рухнула из-за ветра: 24-метровый монумент обрушился на парковку

В бразильском городе Гаибе под сильным ветром свалилась 24-метровая копия американской Статуи Свободы, сообщает новостной портал G1. Записи этого события распространились в социальной сети X. «Памятник, имитирующий Статую Свободы, расположенный перед магазином Havan в Гуаибе, обрушился во время шторма», — отмечается в источнике.
На кадрах из видео можно заметить, как высокая статуя сгибается под натиском ветра и падает лицевой стороной на парковку. При падении у нее оторвались голова и рука.
В момент происшествия рядом со статуей никого не было, а автомобили стояли на безопасном расстоянии.
Сильный ветер опрокинул 24-метровую статую Свободы в Бразилии Кадр видео.
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Недавно природная стихия также дала о себе знать и в России. Сообщалось, что в Саратове сильный ветер переломил главную новогоднюю ёлку на Театральной площади. Однако, несмотря на серьёзные повреждения конструкции, праздничная иллюминация продолжает работать, и она по-прежнему светится.