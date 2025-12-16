Ричмонд
Копия Статуи Свободы рухнула из-за ветра: 24-метровый монумент обрушился на парковку

Сильный ветер опрокинул 24-метровую статую Свободы в Бразилии.

Источник: Комсомольская правда

В бразильском городе Гаибе под сильным ветром свалилась 24-метровая копия американской Статуи Свободы, сообщает новостной портал G1. Записи этого события распространились в социальной сети X. «Памятник, имитирующий Статую Свободы, расположенный перед магазином Havan в Гуаибе, обрушился во время шторма», — отмечается в источнике.

На кадрах из видео можно заметить, как высокая статуя сгибается под натиском ветра и падает лицевой стороной на парковку. При падении у нее оторвались голова и рука.

В момент происшествия рядом со статуей никого не было, а автомобили стояли на безопасном расстоянии.

Сильный ветер опрокинул 24-метровую статую Свободы в Бразилии Кадр видео.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Недавно природная стихия также дала о себе знать и в России. Сообщалось, что в Саратове сильный ветер переломил главную новогоднюю ёлку на Театральной площади. Однако, несмотря на серьёзные повреждения конструкции, праздничная иллюминация продолжает работать, и она по-прежнему светится.