Копия Статуи Свободы рухнула из-за ветра: 24-метровый монумент обрушился на парковку

Недавно природная стихия также дала о себе знать и в России. Сообщалось, что в Саратове сильный ветер переломил главную новогоднюю ёлку на Театральной площади. Однако, несмотря на серьёзные повреждения конструкции, праздничная иллюминация продолжает работать, и она по-прежнему светится.