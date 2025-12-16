Ричмонд
Лидеры ЕС и США согласовали для Украины план с многонациональными силами

Лидеры Европейского союза по итогам встречи в Берлине предложили создать многонациональные силы для Украины в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на совместное заявление политиков.

Согласно документу, возглавляемое Европой воинское формирование, сформированное «коалицией желающих» при поддержке США, должно будет помогать в восстановлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечении безопасности воздушного пространства и проведении операций на территории Украины. Предлагается также поддерживать численность украинской армии на уровне не ниже 800 тысяч человек.

В заявлении отмечается, что европейские лидеры приветствуют «значительный прогресс» по мирным инициативам администрации Дональда Трампа и готовы совместно работать над предоставлением Украине гарантий безопасности и мер экономического восстановления, передает РИА Новости.

Переговоры делегаций Украины и США в Берлине завершились 15 декабря спустя два часа. Киев на этой встрече представляли президент Владимир Зеленский, главы совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и МИД Андрей Сибига, а Вашингтон — спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

