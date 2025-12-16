Адвокаты Долиной направили возражения в Верховный суд: что теперь ждет Лурье

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала о содержании возражений, которые адвокат Ларисы Долиной направила в Верховный суд перед рассмотрением дела о законности сделки купли-продажи квартиры артистки. Об этом пишет РИА Новости.
Как стало известно, 15 декабря защита Ларисы Долиной подала в Верховный суд возражения против жалобы Лурье, в которой оспаривается право собственности на квартиру в московском районе Хамовники.
Свириденко пояснила, что в этих возражениях артистка согласилась с позицией Лурье о том, что суд не применил двустороннюю реституцию и не взыскал 112 миллионов рублей.
Однако ранее адвокат Лурье объясняла, что даже если суд признает сделку недействительной, то обязателен механизм двусторонней реституции — возврат обеих сторон в исходное имущественное положение. Это означало бы возврат денег Лурье и сохранение квартиры за Долиной.
Кроме того, в возражениях защита певицы ссылалась на её выступление на Первом канале, где певица утверждала, что решение суда не нарушает права Лурье, поскольку та может подать иск к мошенникам для взыскания денег.
«Адвокат Долиной указывает на якобы недобросовестность Лурье, которая не запросила у Долиной справку из ПНД о психическом состоянии Долиной, и это ставят нам в вину», — добавила адвокат.
Недавно певец Прохор Шаляпин выступил с инициативой помочь Ларисе Долиной — он предложил состоятельным друзьям артистки объединить средства для покупки ей нового жилья. По мнению Шаляпина, было бы справедливо оставить квартиру у покупательницы — Полины Лурье.
Ранее сама Лариса Долина впервые прокомментировала ситуацию с квартирой, которую изначально продала Лурье за 112 млн рублей, но по суду вернула обратно. Её интервью на Первом канале вызвало новую волну критики.
Это заявление ожидали миллионы россиян, наблюдающих за спором певицы, пострадавшей из-за мошенников. При этом внимание вызвала и другая сторона конфликта — мать-одиночка Полина Лурье, которая, купив квартиру, на данный момент осталась без денег и без жилья, поскольку суд вернул квартиру Долиной.