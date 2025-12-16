Ураганный ветер в Бразилии повалил 35-метровую копию Статуи Свободы

Как сообщает портал G1, 35-метровая статуя, установленная перед магазином Havan, рухнула с постамента. Видеозаписи инцидента, распространившиеся в социальных сетях, показывают, как монумент буквально складывается пополам под напором ветра, в результате чего от него отделяются голова и рука.