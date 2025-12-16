Небольшой снег и −4 градуса ожидается в Иркутске 16 декабря

В Иркутске днем 16 декабря 2025 года потеплеет до −4…-6 градусов, вечером пройдет небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный 3−8 м/с, после захода солнца столбик термометра опустится до отметки −10…-12.