Небольшой снег и −4 градуса ожидается в Иркутске 16 декабря

Ночью похолодает до −10…-12.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске днем 16 декабря 2025 года потеплеет до −4…-6 градусов, вечером пройдет небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный 3−8 м/с, после захода солнца столбик термометра опустится до отметки −10…-12.

— В это время в Приангарье ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег, в Катангском и северо-восточных районах без существенных осадков, утром в отдельных районах туман, ветер ночью юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, днем западной четверти 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, — рассказывают синоптики.

Температура ночью −10…-15, при прояснении −20…-25, днем −3…-8, при облачной погоде −13…-18, в Катангском, Усть-Кутском, Киренском, Казачинско-Ленском и северо-восточных районах ночью −32…-37, в пониженных формах рельефа −42…-47, днем −20…-25, местами −30…-35.