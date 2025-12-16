В Тюмени назвали имена лучших спортсменов года

Почетных званий удостоены десятки тюменских спортсменов.
В Тюмени подвели итоги городского конкурса «Тюмень спортивная», по итогам которого определили победителей в 13 номинациях, в том числе двух новых — «Лучшее спортивное сообщество» и «Спортивная инициатива». Об этом сообщил глава города Тюмени Максим Афанасьев, чьи слова распространила пресс-служба администрации города.
«Конкурс “Тюмень спортивная” — это не просто церемония награждения, а настоящее событие, наполненное вдохновением, борьбой и стремлением к вершинам. Это история о том, как каждый участник ставит перед собой цель и уверенно идет к ней, преодолевая сомнения и преграды», — заявил Афанасьев. По его словам, главная награда конкурса — статуэтка «Ника» — символизирует триумф и официальное признание заслуг победителей.
Глава города уточнил, что участники борются за звание лучших в тринадцати номинациях. Среди них такие категории, как «Гордость Тюмени», «За преданность спорту», «Лучшая спортивная команда» и другие. По словам мэра, конкурс сохраняет одну из ключевых традиций — отмечать не только личные достижения спортсменов, но и заслуги спортивных школ, коллективов и общественных инициатив, которые продвигают спорт и здоровый образ жизни.
В этом году в положение конкурса включили две новые номинации. Победителем в категории «Лучшее спортивное сообщество» признали коллектив Агентства развития массового спорта под руководством Романа Берестовского. В номинации «Спортивная инициатива» жюри отметило Федерацию чир-спорта Тюменской области, которую возглавляет Александр Шмонин. Эти организации, по словам городских властей, были отмечены за активную работу по популяризации массового спорта и за вовлечение молодежи в занятия физкультурой.
На сцену в этот день поднимались десятки человек. Так, например, в олимпийских видах спорта награду «Гордость Тюмени» вручили Анастасии Анзоровой — победительнице Чемпионата России по тяжелой атлетике; Марии Соколовой — обладательнице «золота» первенства России по гребному слалому; Арине Ефеменко — лучшей на первенстве России по легкой атлетике. В неолимпийских видах спорта награду получил тюменец Айгун Омаров, представляющий клуб единоборств «Раджа файт». Он стал победителем первенства мира по грэпплингу в Греции. Всего заявку на участие в конкурсе «Тюмень спортивная 2025» подали более 350 человек.
Отдельно Афанасьев подчеркнул роль ветеранов спорта. Он напомнил, что их достижения заложили основы тюменской спортивной школы и стали примером для нескольких поколений горожан. По оценке мэра, благодаря этим людям Тюмень пользуется уважением в спортивной среде, а тысячи детей выбирают спорт, ориентируясь на авторитет известных тюменских атлетов. Афанасьев отметил, что именно поэтому конкурс «Тюмень спортивная» в городской администрации считают праздником, который объединяет участников и мотивирует их на новые результаты.
