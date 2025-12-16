В Тюмени назвали имена лучших спортсменов года

На сцену в этот день поднимались десятки человек. Так, например, в олимпийских видах спорта награду «Гордость Тюмени» вручили Анастасии Анзоровой — победительнице Чемпионата России по тяжелой атлетике; Марии Соколовой — обладательнице «золота» первенства России по гребному слалому; Арине Ефеменко — лучшей на первенстве России по легкой атлетике. В неолимпийских видах спорта награду получил тюменец Айгун Омаров, представляющий клуб единоборств «Раджа файт». Он стал победителем первенства мира по грэпплингу в Греции. Всего заявку на участие в конкурсе «Тюмень спортивная 2025» подали более 350 человек.