Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Мексике (видео)

По предварительным данным, во время полета на борту судна возникли серьезные технические неполадки, что привело к крушению. Самолет рухнул на складские ангары и взорвался. Обломки самолета разбросало по близлежащему футбольному полю, а над местом происшествия поднимается густой столб дыма, видимый за несколько километров.