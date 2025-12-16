Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Мексике (видео)

В Мексике произошла крупная авиакатастрофа с участием двухмоторного турбовинтового самолета Cessna Citation III (регистрационный номер XA-PRO), следовавшего из Акапулько в Толуку (штат Мехико).
По предварительным данным, во время полета на борту судна возникли серьезные технические неполадки, что привело к крушению. Самолет рухнул на складские ангары и взорвался. Обломки самолета разбросало по близлежащему футбольному полю, а над местом происшествия поднимается густой столб дыма, видимый за несколько километров.
Подтверждена гибель десяти человек. Личности пассажиров и экипажа на борту пока устанавливаются, передает Telegram-канал Shot.
11 ноября военно-транспортный самолет С-130, на борту которого присутствовали турецкие военнослужащие, разбился в городе Сигнахи на границе Грузии и Азербайджана. Позднее азербайджанский министр обороны Закир Гасанов сообщил, что военные погибли.
Ранее в Карелии потерпел крушение самолет Су-30, его экипажу не удалось выжить. О катастрофе сообщили СМИ. По данным журналистов, самолет потерпел крушение рядом с Петрозаводском, в лесу, вблизи городского аэропорта.