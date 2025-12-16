В ЯНАО такси оказалось втрое дороже, чем в среднем по стране

Ямал вошел в число регионов с самым дорогим такси.
Такси в Ямало-Ненецком автономном округе оказалось одним из самых дорогих в стране. В ноябре 2025 года средняя стоимость километра поездки здесь достигла 154,55 рубля. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на анализ Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
«Наиболее высокая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре текущего года была в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах», — говорится в сообщении РИА Новости. Для жителей Ненецкого АО километр стоил 170 рублей, а Чукотского АО — 125 рублей за километр.
В топ-5 регионов с самой высокой средней ценой такси, помимо северных округов, попала Республика Саха (Якутия), где километр стоит 113,75 рубля. Также дорого будет вызвать такси в Дагестане — 111,66 рубля за километр.
Стоимость поездки в ЯНАО более чем втрое превышает средний уровень по стране: по расчетам ЕМИСС, по России в целом (без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) в ноябре 2025 года километр такси обходился в 47,5 рубля. Самые низкие тарифы зафиксированы в Ингушетии (17,85 рубля за километр), Липецкой (23,34 рубля), Брянской (25,77 рубля), Омской (26,88 рубля) и Тверской (26,8 рубля) областях.