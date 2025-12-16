В ЯНАО такси оказалось втрое дороже, чем в среднем по стране

Стоимость поездки в ЯНАО более чем втрое превышает средний уровень по стране: по расчетам ЕМИСС, по России в целом (без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) в ноябре 2025 года километр такси обходился в 47,5 рубля. Самые низкие тарифы зафиксированы в Ингушетии (17,85 рубля за километр), Липецкой (23,34 рубля), Брянской (25,77 рубля), Омской (26,88 рубля) и Тверской (26,8 рубля) областях.