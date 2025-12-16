Ричмонд
Назван размер долга, с которым не выпустят за границу

РИА Новости: выезд из России могут запретить из-за долга в десять тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Запретить выезд из России могут из-за долга, в том числе по алиментам, в десять тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Общественного совета при ФССП России Гуреев Владимир.

Эксперт предупредил, что ограничение на выезд должника из Российской Федерации устанавливается только в случае неисполнения им требований исполнительного документа в срок, установленный судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения.

«Приставы выносят ограничения на выезд из России, если у гражданина имеется долг, превышающий десять тысяч рублей, по взысканию алиментов, возмещению вреда жизни или здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду, и по иным долгам — 30 тысяч рублей», — рассказал Гуреев.

При этом возможность оплаты задолженности обеспечена сразу после возбуждения исполнительного производства, сообщил он.