Пермяков зовут на трезвую пробежку 1 января

Традиционная пробежка состоится днем 1 января.
Традиционная «Трезвая пробежка» пройдет в Перми 1 января будущего года и будет посвящена памяти лидера движения «Трезвая Пермь» Игоря Зорина. Забег стартует в 14:00 в сквере имени М. И. Субботина и проследует по центральным улицам города, рассказали организаторы.
«Грядущая Новогодняя пробежка будет посвящена не только упомянутому празднику, но и Зорину Игорю Витальевичу, многолетнему лидеру и одному из видных деятелей-трезвенников Перми и России! 1 января будет почти год с того момента, как он ушел из жизни (это случилось 2 января 2025 года). Стартуем в 14:00 из сквера им. М. И. Субботина (под МиГом)», — сообщают организаторы в группе «Трезвая Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Маршрут в этот раз заявлен классический, через Комсомольский проспект, но с изменениями: у здания ЦУМа участники свернут на улицу Ленина и финишируют возле Театра-Театра. После завершения пробежки там планируют провести русскую дружинную игру Бачуга, которая основана на нескольких традиционных русских дворовых играх.