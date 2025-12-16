Пермяков зовут на трезвую пробежку 1 января

«Грядущая Новогодняя пробежка будет посвящена не только упомянутому празднику, но и Зорину Игорю Витальевичу, многолетнему лидеру и одному из видных деятелей-трезвенников Перми и России! 1 января будет почти год с того момента, как он ушел из жизни (это случилось 2 января 2025 года). Стартуем в 14:00 из сквера им. М. И. Субботина (под МиГом)», — сообщают организаторы в группе «Трезвая Пермь» в соцсети «ВКонтакте».