Житель Шелехова пытался пронести в суд трость с клинком

На мужчину составили административный протокол.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове задержан мужчина, который пытался пронести в здание суда запрещенный предмет. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУФССП России по региону, он прибыл на заседание и прошел мимо поста охраны с тростью.

— Судебный пристав попросил его сдать предметы, запрещенные к проносу, но тот проигнорировал требование. Во время досмотра в ручке трости был обнаружен вмонтированный обоюдоострый клинок длиной 30 сантиметров, — рассказывают приставы.

Мужчина не был допущен на судебное заседание. В отношении него составлен административный протокол.

Кстати, за 11 месяцев 2025 года приставы в Иркутской области предотвратили попытки проноса в суды почти 4,6 тысячи опасных предметов. Также было составлено более 600 протоколов за неподчинение требованиям судей или приставов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Братска оштрафовали на 100 тысяч за покупку справки для оружия.