Житель Шелехова пытался пронести в суд трость с клинком

В Шелехове задержан мужчина, который пытался пронести в здание суда запрещенный предмет. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУФССП России по региону, он прибыл на заседание и прошел мимо поста охраны с тростью.
— Судебный пристав попросил его сдать предметы, запрещенные к проносу, но тот проигнорировал требование. Во время досмотра в ручке трости был обнаружен вмонтированный обоюдоострый клинок длиной 30 сантиметров, — рассказывают приставы.
Мужчина не был допущен на судебное заседание. В отношении него составлен административный протокол.
Кстати, за 11 месяцев 2025 года приставы в Иркутской области предотвратили попытки проноса в суды почти 4,6 тысячи опасных предметов. Также было составлено более 600 протоколов за неподчинение требованиям судей или приставов.
