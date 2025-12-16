Axios: Следующие переговоры США и Украины могут пройти в эти выходные в Майами

Следующие переговоры между США и Украиной могут состояться в предстоящие выходные, предположительно в Майами. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщило издание Axios со ссылкой на американского чиновника.
Встреча будет посвящена детальному изучению карт и проработке военных аспектов силами рабочих групп обеих стран. Ранее, 15 декабря, в Берлине прошел второй раунд переговоров Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По данным Axios, стороны достигли прогресса по вопросам гарантий безопасности для Украины на основе принципа коллективной обороны, однако сохраняются существенные разногласия по территориальному вопросу.
По данным СМИ, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на коллегу Владимира Зеленского в попытках подтолкнуть его к уступкам в процессе мирного урегулирования.
Сам Трамп рассказал, что провел жесткие переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что в ходе разговора возникли «небольшие споры о людях», теперь стороны ждут ответов, прежде чем двигаться дальше.