Международная ассоциация юристов просит Верховный суд пересмотреть дело Долиной

А ранее адвокат Полины Лурье раскрыла содержание возражений стороны Ларисы Долиной по делу о квартире в Верховном суде в Москве. Адвокат Долиной ссылается на публичные заявления певицы, в том числе сделанные в эфире федерального телеканала. Защита указала, что судебное решение не нарушает прав Лурье. Кроме того, адвокат Долиной, по словам защиты Лурье, поставила под сомнение добросовестность покупательницы.