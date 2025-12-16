Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исключенный за прогулы депутат Госдумы Напсо объявлен в розыск

Бывший член нижней палаты парламента Юрий Напсо объявлен в розыск на территории России. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Экс-депутат Напсо разыскивается по статье УК.

Бывший член нижней палаты парламента Юрий Напсо объявлен в розыск на территории России. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Напсо Юрий объявлен в розыск», — сообщил источник РИА Новости. Он разыскивается по статье УК РФ, указано в базе данных МВД.

Ранее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск о выселении Напсо и его семьи из служебной квартиры. В октябре стало известно, что исключенный за прогулы депутат Напсо стал фигурантом уголовного дела.