Исключенный за прогулы депутат Госдумы Напсо объявлен в розыск

Экс-депутат Напсо разыскивается по статье УК.
Бывший член нижней палаты парламента Юрий Напсо объявлен в розыск на территории России. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Напсо Юрий объявлен в розыск», — сообщил источник РИА Новости. Он разыскивается по статье УК РФ, указано в базе данных МВД.
Ранее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск о выселении Напсо и его семьи из служебной квартиры. В октябре стало известно, что исключенный за прогулы депутат Напсо стал фигурантом уголовного дела.