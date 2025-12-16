Километр за 17,85 рублей: Стало известно, где в России самое дешёвое такси

Список регионов с самой высокой стоимостью поездки на такси возглавил Ненецкий АО. Там, проехав один километр, пассажир должен заплатить 170 рублей. Ненамного отстают Ямало-Ненецкий АО со 154,55 рубля за километр, и Чукотский АО, где поездка обойдётся в 125 рублей за километр.