Километр за 17,85 рублей: Стало известно, где в России самое дешёвое такси

Дешевле всего на территории Российской Федерации поездка в такси обойдётся в Ингушетии. За километр поездки там придётся заплатить всего 17,86 рубля, информирует РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
В топ регионов с самым дешёвым такси вошли также Липецкая, Брянская, Омская и Тверская области. Километр поездки там обойдется соответственно в 23,34 рубля, 25,77 рубля, 26,88 рубля и 26,8 рубля.
Список регионов с самой высокой стоимостью поездки на такси возглавил Ненецкий АО. Там, проехав один километр, пассажир должен заплатить 170 рублей. Ненамного отстают Ямало-Ненецкий АО со 154,55 рубля за километр, и Чукотский АО, где поездка обойдётся в 125 рублей за километр.
При этом средняя стоимость километровой поездки на такси в РФ составляет 47,5 рубля. При этих расчётах не учтены данные из новых регионов, уточнило агентство.
