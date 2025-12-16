Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калуги временно ограничили приём и выпуск самолётов

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за шесть часов уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа. По информации Минобороны, один из них сбит над Калужской областью, семь аппаратов перехватили над Брянской областью и два — над Владимирской. Перехват произошёл с полудня до шести вечера по московскому времени.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше