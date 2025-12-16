СМИ: в ПДД планируют внести важные изменения

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, которое ввело новые правила предоставления преимущества на дороге транспорту со спецсигналами. Автомобилистов обязали освобождать полосу для проезда не только машинам с цветографической окраской, таким как скорая, полиция или пожарная служба, но и автомобилям с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Водители стали обязаны для их пропуска перестраиваться в соседний ряд или на обочину.