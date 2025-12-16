Врач назвала регионы, где чаще всего выявляют гонконгский грипп

Вахрушева отметила, что впервые со штаммом вируса A (H3N2), названным впоследствии гонконгской гриппом, человечество столкнулось в 1968 году, тогда он быстро вызвал пандемию, унесшую большое количество жизней. В дальнейшем вспышки гонконгского гриппа вследствие накопления коллективного иммунитета перестали носить характер пандемии. На данный момент вирус гонконгского гриппа циркулирует в виде сезонного гриппа, не приводящего в каким-либо эпидемиологическим катастрофам.