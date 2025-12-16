Трамп заявил, что Украина уже потеряла часть своих территорий

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома заявил, что Украина уже потеряла часть своей территории.
— Ну, честно говоря, они уже потеряли территорию. Я имею в виду, что территория уже потеряна, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Киева в рамках будущих гарантий безопасности.
Американский лидер добавил, что США совместно с Европой работают над созданием гарантий, чтобы предотвратить возобновление войны. Трамп подчеркнул, что «Европа будет играть в этом большую роль», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что лидеры Европейского союза по итогам встречи в Берлине предложили создать многонациональные силы для Украины в рамках будущих гарантий безопасности.
Переговоры делегаций Украины и США в Берлине завершились 15 декабря спустя два часа. Киев на этой встрече представляли президент Владимир Зеленский, главы совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и МИД Андрей Сибига, а Вашингтон — спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.