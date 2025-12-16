Что нельзя делать 16 декабря на Ивана Молчальника: нарушите запреты — притянете беду

Представьте себе день, когда молчание буквально становится золотом. Не метафора, не красивая фраза из школьных сочинений, а вполне конкретный народный рецепт счастливой жизни. 16 декабря наши предки закрывали рты на замок и старались не произнести ни слова до самого вечера. Сегодня такой челлендж кажется невозможным: мы болтаем по телефону, переписываемся в мессенджерах, комментируем посты в соцсетях. Но праздник Ивана Молчальника напоминает нам о том, что иногда тишина может дать больше, чем тысяча слов. Мы разобрались в истории этого необычного дня и выяснили, какие запреты стоит соблюдать, чтобы не накликать беду.