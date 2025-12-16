Курганский ХК «Зауралье» выиграл у «Рязани-ВДВ» в напряженном матче

Отмечается, что первый гол на 6-й минуте матча забил Данил Шипин, для которого эта игра стала дебютной на курганском льду и принесла первый гол в ВХЛ. Его игра была отмечена званием лучшего игрока матча. Клуб поблагодарил болельщиков за поддержку на трибунах.