Курганский ХК «Зауралье» выиграл у «Рязани-ВДВ» в напряженном матче

Хоккейный клуб «Зауралье» одержал победу над «Рязанью-ВДВ».
Хоккеисты курганского хоккейного клуба «Зауралье» одержали победу в домашнем матче против команды «Рязань-ВДВ». Встреча, прошедшая 15 декабря в Ледовом дворце имени Парышева, завершилась со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».
«В очень напряженном матче “Зауралье” смогло выиграть у “Рязани-ВДВ”. Создали себе преимущество в первом и втором периоде, а в третьем героически отпахали в обороне и забрали важнейшие 2 очка», — говорится в сообщении в telegram-канале клуба.
Отмечается, что первый гол на 6-й минуте матча забил Данил Шипин, для которого эта игра стала дебютной на курганском льду и принесла первый гол в ВХЛ. Его игра была отмечена званием лучшего игрока матча. Клуб поблагодарил болельщиков за поддержку на трибунах.