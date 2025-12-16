Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 16 декабря 2025

Также это значит, что некоторые дома временно останутся без горячей воды. Но переживать не стоит, в большинстве случаев все ограничения снимут уже к полудню. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 16 декабря 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.