Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 16 декабря 2025

Отключение отопления в Иркутске 16 декабря 2025 года коснется Правобережного и Свердловского округов. По информации оператора тепловых сетей города, это необходимо для ремонта, который в дальнейшем снизит риски возникновения аварийных ситуаций.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Черского, 16, Зимняя, 10, Нестерова, 12, Горная, 17, Чкалова, 25а, Халтурина, 16 В, Рябикова, 20б, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что некоторые дома временно останутся без горячей воды. Но переживать не стоит, в большинстве случаев все ограничения снимут уже к полудню. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 16 декабря 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
