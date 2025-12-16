Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 16 декабря 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 16 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 16 декабря 2025 года коснется Правобережного и Свердловского округов. По информации оператора тепловых сетей города, это необходимо для ремонта, который в дальнейшем снизит риски возникновения аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 16 декабря 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Черского, 16, Зимняя, 10, Нестерова, 12, Горная, 17, Чкалова, 25а, Халтурина, 16 В, Рябикова, 20б, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что некоторые дома временно останутся без горячей воды. Но переживать не стоит, в большинстве случаев все ограничения снимут уже к полудню. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 16 декабря 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что плату за коммунальные услуги в Иркутской области повысят дважды в 2026 году.