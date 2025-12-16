Ричмонд
Фетисов объяснил, почему Россия «не очень-то хоккейная держава»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Россия потеряла влияние в мировом хоккее, что отражается на статусе страны. Разъяснение прозвучало на YouTube-канале RTVI Новости.

По словам Фетисова, если бы у России был авторитет в Международной федерации хоккея (IIHF), то сборная могла бы вернуться на международные турниры. Он подчеркнул, что российские хоккеисты с февраля 2022 года потеряли свои позиции на мировой арене из-за отстранения.

Российская сборная пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры, из-за санкций со стороны IIHF и МОК. Фетисов отметил, что без восстановления влияния в международных организациях этот статус изменить не удастся.

Ранее генеральный директор Федерации хоккея РФ Дмитрий Курбатов заявил, что появившаяся в латвийских СМИ информация о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду‑2026 в Милане некорректна.

11 декабря министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что МОК принял решение снять все ограничения с молодых российских и белорусских спортсменов — теперь они смогут участвовать в международных турнирах с символами своих стран.