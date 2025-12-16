Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо объявлен в розыск в РФ

«Напсо Ю. А, родившийся 17 апреля 1973 года, объявлен в розыск по статье УК РФ», — сказано в базе данных.
Ранее Госдума лишила полномочий депутата Юрия Напсо. Причина — частые пропуски заседаний. Комиссия по депутатской этике выяснила, что Напсо больше месяца не выполнял свои обязанности. Он не появлялся на заседаниях лично, что стало основанием для завершения его работы в Думе. Депутаты проголосовали за это единогласно.
До этого сообщалось, что суд в Сочи передал в доход государства порядка 60 объектов недвижимости отчисленного за прогулы заседаний бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом заявил адвокат Роман Баранников в судебном заседании по спору вокруг служебной квартиры Напсо. По его словам, были национализированы около 60 объектов недвижимости, которые, как считает надзорное ведомство, принадлежат Напсо или его близким.