Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо объявлен в розыск в РФ

В апреле 2025 года Госдума лишила полномочий депутата Юрия Напсо.

Источник: Комсомольская правда

В России объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса бывший депутат Госдумы Юрий Напсо. Об этом сказано в базе розыска МВД.

«Напсо Ю. А, родившийся 17 апреля 1973 года, объявлен в розыск по статье УК РФ», — сказано в базе данных.

Ранее Госдума лишила полномочий депутата Юрия Напсо. Причина — частые пропуски заседаний. Комиссия по депутатской этике выяснила, что Напсо больше месяца не выполнял свои обязанности. Он не появлялся на заседаниях лично, что стало основанием для завершения его работы в Думе. Депутаты проголосовали за это единогласно.

До этого сообщалось, что суд в Сочи передал в доход государства порядка 60 объектов недвижимости отчисленного за прогулы заседаний бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом заявил адвокат Роман Баранников в судебном заседании по спору вокруг служебной квартиры Напсо. По его словам, были национализированы около 60 объектов недвижимости, которые, как считает надзорное ведомство, принадлежат Напсо или его близким.