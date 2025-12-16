Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо объявлен в розыск в РФ

До этого сообщалось, что суд в Сочи передал в доход государства порядка 60 объектов недвижимости отчисленного за прогулы заседаний бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом заявил адвокат Роман Баранников в судебном заседании по спору вокруг служебной квартиры Напсо. По его словам, были национализированы около 60 объектов недвижимости, которые, как считает надзорное ведомство, принадлежат Напсо или его близким.