Москвичи заключили рекордное количество браков в 2025 году

«Мы зарегистрировали 87 тысяч браков, и, хотя год ещё не закончился, это уже рекордное количество за 3 года», — рассказала она. По словам вице-мэра, активнее всего москвичи женились летом, было зарегистрировано 36 тысяч браков, это рекорд за последние десять лет.
Ранее Ракова назвала самые необычные имена новорожденных в 2025 году. Так, в столице появились мальчики с именами Дон и Горыня, а также девочки Флора и История.
