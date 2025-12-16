Москвичи заключили рекордное количество браков в 2025 году

«Мы зарегистрировали 87 тысяч браков, и, хотя год ещё не закончился, это уже рекордное количество за 3 года», — рассказала она. По словам вице-мэра, активнее всего москвичи женились летом, было зарегистрировано 36 тысяч браков, это рекорд за последние десять лет.