Россиян предупредили, как новогодние праздники грозят инфарктом

Кардиолог Копылов: в новогодние праздники резко увеличивается риск инфаркта.

Источник: Комсомольская правда

Новогодние праздники могут стать испытанием для сердца, особенно если увлекаться алкоголем. Резкие нагрузки на организм в сочетании с напитками крепче шампанского повышают риск серьезных сердечных проблем. Об этом KP.RU рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов.

«На фоне высокой алкогольной интоксикации либо во время абстиненции (похмелья) происходят сбои сердечного ритм. Серьезные нарушения ритма могут привести к инфаркту и летальному исходу», — подчеркнул Копылов.

В зоне риска находятся не только люди с болезнями сердца, гипертонией или лишним весом, но и практически здоровые взрослые. Даже пара лишних бокалов спиртного может вызвать одышку, боли в груди и ощущение сильной слабости.

Чтобы избежать опасности, врач посоветовал не злоупотреблять алкоголем, контролировать нагрузку на сердце и при первых признаках аритмии или дискомфорта немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее врач Сергей Бубновский рассказал, как безопасно ходить по гололеду. Доктор наук объяснил, что шаг должен быть мелким и частым, колени слегка согнуты, всю подошву ставьте сразу, а не перекатывайтесь с носка на пятку.