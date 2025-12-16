Россиян предупредили, как новогодние праздники грозят инфарктом

Новогодние праздники могут стать испытанием для сердца, особенно если увлекаться алкоголем. Резкие нагрузки на организм в сочетании с напитками крепче шампанского повышают риск серьезных сердечных проблем. Об этом KP.RU рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов.
«На фоне высокой алкогольной интоксикации либо во время абстиненции (похмелья) происходят сбои сердечного ритм. Серьезные нарушения ритма могут привести к инфаркту и летальному исходу», — подчеркнул Копылов.
В зоне риска находятся не только люди с болезнями сердца, гипертонией или лишним весом, но и практически здоровые взрослые. Даже пара лишних бокалов спиртного может вызвать одышку, боли в груди и ощущение сильной слабости.
Чтобы избежать опасности, врач посоветовал не злоупотреблять алкоголем, контролировать нагрузку на сердце и при первых признаках аритмии или дискомфорта немедленно обращаться за медицинской помощью.
