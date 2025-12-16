В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год

«Перерасчет платы за коммунальные услуги возможен, если жители фактически отсутствуют в квартире не менее пяти полных дней подряд, что особенно актуально в период новогодних праздников, когда граждане уезжают на отдых в другие города или за границу. Такой порядок закреплен в правилах предоставления коммунальных услуг. Перерасчет касается тех услуг, которые рассчитываются по нормативу без приборов учета: холодная и горячая вода, водоотведение и газ. По отоплению перерасчет не проводится», — сказал Якубовский.