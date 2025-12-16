Сообщения украинских СМИ о продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска являются недостоверными. Об этом в понедельник, 15 декабря, заявил источник в российской группировке войск.
По его данным, информация о взятии ВСУ под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московска, а также микрорайона Юбилейный в Купянске не соответствует действительности. Источник подчеркнул, что подразделения группировки «Запад» прочно удерживают рубежи, отражая атаки противника артиллерией, авиацией и дронами.
Также было отмечено, что киевский режим вводит в заблуждение международную общественность относительно реальной обстановки на фронте. Многочисленные кадры объективного контроля подтверждают стабильность позиций российских войск на данном направлении, передает «Известия».
Ранее сообщалось, что командование ВСУ направило на штурм Купянска в Харьковской области до 4000 бывших заключенных.
Кроме того, недавно украинские солдаты взяли в заложники около 500 мирных жителей в Купянске-Узловом. Людей удерживают в поселке и используют как живой щит.