Верховный суд РФ рассмотрит 16 декабря жалобу Лурье по делу Долиной

Заседание по делу Долиной запланировано на 15:00.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Российской Федерации 16 декабря изучит жалобу Полины Лурье, которая оспаривает судебные решения по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

Заседание по данному делу запланировано на 15:00. Согласно вердиктам трёх предыдущих судебных инстанций, квартира в Ксеньинском переулке сохранила статус собственности Ларисы Долиной. При этом суды не возложили на певицу обязательство выплатить покупательнице денежную компенсацию.

В решениях указывалось, что Полина Лурье вправе требовать возмещения средств непосредственно от мошенников. Отметим, что при совершении сделки Лурье передала Долиной 112 млн рублей за жильё.

Накануне заседания в Верховном суде Лариса Долина приняла участие в программе Первого канала. В ходе эфира певица заявила о своём намерении вернуть Полине Лурье денежные средства.

70-летняя певица Лариса Долина в эпицентре скандала. Вокруг Долиной так «сгустились тучи» народного возмущения, что выдумки блогеров на ее счет уже с трудом можно отличить от правды. Разбираемся, что происходит с работой Ларисы Долиной — где у нее появились проблемы, а где их придумали.