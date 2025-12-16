Ефремов перестал общаться с Охлобыстиным после освобождения по УДО

Как сообщал Life.ru, в сентябре Михаил Ефремов присоединился к труппе театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова. Он сам попросил об этом постановщика, а тот решил пойти навстречу, отметив, что это будет полезно как для самого актёра, так и для искусства в целом. Напомним, что артист был осуждён в 2020 году за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. На свободу он вышел досрочно 9 апреля 2025 года.