Ефремов перестал общаться с Охлобыстиным после освобождения по УДО

«Он очень дистанцировался, по известным нам причинам, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать, как все остальные. Он дистанцировался, можно понять его, тяжело всё это», — сказал Охлобыстин.
Ранее режиссёр Никита Михалков признался, что немало сделал для реинтеграции актёра Михаила Ефремова в творческое пространство. По его мнению, у артиста было предостаточно времени, чтобы всё осознать. Михалков подверг критике Ефремова, но в то же время поддержал его, отметив глубину таланта актёра и возможность изменить себя и свою жизнь.
Как сообщал Life.ru, в сентябре Михаил Ефремов присоединился к труппе театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова. Он сам попросил об этом постановщика, а тот решил пойти навстречу, отметив, что это будет полезно как для самого актёра, так и для искусства в целом. Напомним, что артист был осуждён в 2020 году за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. На свободу он вышел досрочно 9 апреля 2025 года.
