В Иркутске проверили условия содержания бездомных собак в питомнике

Отметим, сейчас в Иркутске действуют два контракта на отлов. В связи с приближающимся окончанием срока одного из них, администрация усилила контроль за условиями в питомниках, чтобы исключить несанкционированный выпуск собак, которые должны остаться на постоянном содержании.