В Иркутске проверили условия содержания бездомных собак в питомнике

Администрация Иркутска совместно с областной ветеринарной службой проверила условия содержания отловленных животных в питомнике в Усолье-Сибирском. Эта организация занимается отловом, вакцинацией, стерилизацией и чипированием бездомных собак в городе.
Во время проверки специалисты осмотрели 59 животных, отловленных с конца ноября. Были изучены условия их содержания, наличие корма и воды, а также сверены идентификационные чипы с документами. Особое внимание уделили выполнению обязательных процедур: вакцинации, стерилизации и мечению.
— По результатам осмотра животных и проверки документов нарушений в работе подрядчика не установлено. Все процедуры выполняются в соответствии с требованиями, — сказала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.
Отметим, сейчас в Иркутске действуют два контракта на отлов. В связи с приближающимся окончанием срока одного из них, администрация усилила контроль за условиями в питомниках, чтобы исключить несанкционированный выпуск собак, которые должны остаться на постоянном содержании.
