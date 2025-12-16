Каждый девятый россиянин не собирается ничего дарить на Новый год

«Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год. 72% будут одаривать своих родственников. 4 из 10 поздравят своих любимых. 3 из 10 — друзей. Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок себе. Каждый восьмой (13%) — коллегам по работе. И только 11% россиян не собираются дарить подарки», — показало исследование мнений 3 тысяч респондентов. У опрошенных была возможность указать необходимое количество вариантов ответа.