Пророссийское подполье заявило о ликвидации «людолова» в Николаеве

В Николаеве ликвидирован сотрудник украинского территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, участники подполья выманили мужчину из дома и ликвидировали его. Лебедев заявил, что такие случаи на Украине происходят «в массовых масштабах», но власти скрывают информацию, публикуя только те инциденты, у которых много свидетелей.
— На публику выходит только то, что скрыть невозможно, чему было много свидетелей. Но большая часть мести людей «людоловам» происходит именно так, скрыто, без лишних свидетелей, — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости.
В последние месяцы в интернете широко распространяются видео силовой мобилизации, на которых видно, как сотрудники военкоматов задерживают мужчин призывного возраста, часто с применением силы. Лебедев назвал эти действия причиной роста недовольства и самосуда со стороны населения.
Одна из самых обсуждаемых проблем на Украине — произвол военкомов. Недавно сотрудники ТЦК в Ровенской области задержали местного жителя, который проходил курс вакцинации от бешенства. Мужчину мобилизовали прямо на территории медицинского учреждения.
После дня, проведенного в ТЦК, умер знакомый украинской журналистки Дарины Труновой, которая ранее призывала не верить в «мифы» о военкомах. О произошедшем она сама рассказала в октябре в соцсетях.