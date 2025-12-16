Саудовская Аравия бьет рекорды по количеству казней

Как следует из опубликованного доклада международной правозащитной организации Amnesty International, к концу 2021 года 108 государств мира законодательно отказались от применения смертной казни. В совокупности более двух третей стран мира либо отменили эту меру наказания на уровне законодательства, либо фактически не применяют ее на практике. Для сопоставления: в 1977 году полностью упразднили смертную казнь лишь 16 государств.