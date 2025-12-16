Саудовская Аравия бьет рекорды по количеству казней

Саудовская Аравия казнила 340 человек в 2025 году.
Саудовская Аравия в 2025 году установила новый рекорд по числу смертных казней — в королевстве приведены в исполнение 340 приговоров. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на официальные заявления саудовских властей. По данным агентства, последние трое осужденных были казнены, что и довело годовой показатель до исторического максимума.
«Уже второй год подряд Саудовская Аравия бьет собственный рекорд с тех пор, как правозащитные организации начали документировать количество казней в 1990-х годах», — пишет телеграм-канал «Новости Израиля».
AFP напоминает, что в 2024 году в королевстве были казнены 338 человек. Тогда этот показатель уже стал максимальным за все время, пока правозащитные организации систематически отслеживают подобную статистику. Новый результат превысил прошлогодний рекорд на две казни и подтвердил устойчивый рост числа смертных приговоров, приводимых в исполнение.
Как следует из опубликованного доклада международной правозащитной организации Amnesty International, к концу 2021 года 108 государств мира законодательно отказались от применения смертной казни. В совокупности более двух третей стран мира либо отменили эту меру наказания на уровне законодательства, либо фактически не применяют ее на практике. Для сопоставления: в 1977 году полностью упразднили смертную казнь лишь 16 государств.