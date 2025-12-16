Ричмонд
Полиция выявила 78 пьяных водителей на дорогах Приморья за три дня — итоги рейда

Пик нарушений ПДД пришёлся на вечер пятницы.

Источник: PrimaMedia.ru

Масштабные рейдовые мероприятия ГАИ, направленные на пресечение управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, прошли в Приморье с 12 по 14 декабря, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Полицейскими выявлено 78 нетрезвых водителей, 71 человек — ранее не проходивший обучение на право управление транспортным средством, 10 — ранее лишенных права управления транспортным средством», — говорится в сообщении.

Всего за указанный период к административной ответственности привлечено 1 115 автолюбителей за грубые нарушения ПДД. По семи эпизодам повторного вождения в состоянии опьянения установлены признаки уголовного преступления — материалы направлены в следственные органы.

Отмечается. что пик всех выявленных нарушений ПДД пришёлся на вечер пятницы.

Напомним, ДТП с участием маленького ребёнка произошло по вине пьяной автолюбительницы в Уссурийске. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту происшествия.