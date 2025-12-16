Ричмонд
Аэропорт Николаевска-на-Амуре из-за циклона закрыт на сутки

Из-за неблагоприятных метеоусловий перенесены рейсы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до завтра, 17 декабря, из-за невозможности очистить от снега взлётно-посадочную полосу. Возобновить работу воздушной гавани планируют в 9:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Краевое МЧС накануне предупредило об ухудшении погоды 16 декабря. В Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах в течение суток ожидают сильный снег и метель с усилением ветра до 15−20 м/с.

По этой причине закрыт аэропорт Николаевска-на-Амуре, рейсы за 15 декабря из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены на 17 декабря. Вылет запланирован на 09:00. Рейсы за 15 и 16 декабря из Николаевска-на-Амуре в Чумикан и обратно перенесены на 17 декабря.

Перенесены также рейсы из Хабаровска в Охотск и обратно за 10 декабря. Вылет из краевого центра запланирован на завтра, 17 декабря, на 08:30.