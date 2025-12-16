В Новосибирске местные жители добились закрытия салона эротического массажа

«После публикации материала о салоне “Nuance” владельцы массажки пару дней подумали, а затем решили съехать. Непонятно, что их больше смутило: резонанс в СМИ и соцсетях или предстоящий визит правоохранителей. Могу сказать, что в эти выходные салон уже не работал, как сообщили собственники, они съезжают отсюда насовсем. Для нас это победа», — поделился житель высотки.