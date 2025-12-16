Ричмонд
В Новосибирске местные жители добились закрытия салона эротического массажа

Ранее в этом же помещении работал другой похожий салон.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске жители высотного здания, расположенного на улице 1905 года, подтвердили прекращение деятельности салона эротического массажа, который открылся в их доме около месяца назад и воспринимался ими как источник дискомфорта. Информацию об этом 15 декабря предоставил один из местных жителей изданию Сиб.фм.

«После публикации материала о салоне “Nuance” владельцы массажки пару дней подумали, а затем решили съехать. Непонятно, что их больше смутило: резонанс в СМИ и соцсетях или предстоящий визит правоохранителей. Могу сказать, что в эти выходные салон уже не работал, как сообщили собственники, они съезжают отсюда насовсем. Для нас это победа», — поделился житель высотки.

Ранее местные СМИ сообщали, что владельцы салона характеризовали его как «отель впечатлений», предоставляющий посетителям номера для пребывания в ночное время и услуги, включающие «эротический массаж с различными дополнительными опциями по желанию клиента».

Следует отметить, что ранее в тех же помещениях на протяжении нескольких лет функционировал другой салон аналогичного профиля под названием «Молен руж». Его закрытие также стало результатом общественного резонанса и внимания со стороны средств массовой информации.