В деле Долиной нашли серьезную ошибку

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) выявила существенные недочёты в рассмотрении дела Ларисы Долиной. По мнению организации, нижестоящие суды неправомерно не взыскали с певицы денежные средства за квартиру. Соответствующие выводы МАЮК направила в Верховный суд России, сообщает издание «Коммерсант».
В ассоциации подчеркнули, что судебные решения вызвали широкий общественный отклик. Причина в том, что суды приняли решение о возврате квартиры продавцу — на основании признания сделки совершённой под влиянием заблуждения или обмана, — но при этом не возложили на Ларису Долину обязанность вернуть деньги покупателю.
Правовое заключение МАЮК подготовлено специально к заседанию гражданской коллегии Верховного суда, запланированному на 16 декабря. На заседании будет рассмотрена жалоба Полины Лурье, которая добивается признания сделки с Ларисой Долиной недействительной.
27 ноября, нашумевшее дело слушалось в кассационном суде. Он оставил в силе решения предыдущих судебных инстанций: сделку купли-продажи, которую Лариса Долина совершила под влиянием мошенников, признать недействительной, квартиру вернуть Долиной. Покупательнице же Полине Лурье — ни квартиры, ни денег. Так называемую двустороннюю реституцию — когда при расторжении сделки стороны возвращают друг другу все, что по ней получили, суды применять не стали.