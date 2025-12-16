В деле Долиной нашли серьезную ошибку

27 ноября, нашумевшее дело слушалось в кассационном суде. Он оставил в силе решения предыдущих судебных инстанций: сделку купли-продажи, которую Лариса Долина совершила под влиянием мошенников, признать недействительной, квартиру вернуть Долиной. Покупательнице же Полине Лурье — ни квартиры, ни денег. Так называемую двустороннюю реституцию — когда при расторжении сделки стороны возвращают друг другу все, что по ней получили, суды применять не стали.