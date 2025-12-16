В Хабаровске главу учреждения оштрафовали за нарушение сроков ответа на запрос

Мировой судья в Кировском районе Хабаровска вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении исполняющей обязанности директора одного из учреждений. Должностное лицо было признано виновным в нарушении установленного законом порядка рассмотрения обращений граждан и оштрафовано. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Суд установил, что чиновница, обозначенная в материалах дела как Г., нарушила требования Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Обращение гражданина было зарегистрировано в учреждении 31 марта 2025 года. Однако ответ на него был подготовлен и направлен лишь 15 мая, что превысило установленный 30-дневный срок более чем на две недели. Такое промедление является прямым нарушением прав граждан на своевременное получение ответа от государственных органов и учреждений.
Рассмотрев все материалы, мировой судья признал вину должностного лица полностью доказанной. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел факт признания вины, отягчающих обстоятельств установлено не было. В итоге по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» на нее был наложен административный штраф в размере пяти тысяч рублей.