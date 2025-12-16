Международные юристы раскритиковали суд по делу Ларисы Долиной

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) раскритиковала решения российских судов по громкому делу певицы Ларисы Долиной. Об этом стало известно во вторник, 16 декабря.
Эксперты МАЮК пришли к выводу, что суды допустили грубую ошибку, признав сделку по продаже квартиры недействительной, но не обязав Долину вернуть деньги покупательнице Полине Лурье. Организация направила свое заключение в Верховный суд России.
— Решения по делу вызвали большой общественный резонанс в связи с тем, что суды постановили вернуть квартиру продавцу, признав продажу совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако не обязали госпожу Долину вернуть деньги покупателю, — подчеркнули в ассоциации.
Правовое заключение приурочено к заседанию гражданской коллегии Верховного суда по жалобе Лурье, которое должно состояться 16 декабря, передает издание «Коммерсантъ».
«Вечерняя Москва» рассказала, как злоумышленники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как мошенники хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах. После этого случая на рынке недвижимости стало больше недобросовестных продавцов, которых «вдохновил пример» Ларисы Александровны. Такая схема даже получила свое название — «Эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «ВМ».