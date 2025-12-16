Международные юристы раскритиковали суд по делу Ларисы Долиной

«Вечерняя Москва» рассказала, как злоумышленники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как мошенники хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах. После этого случая на рынке недвижимости стало больше недобросовестных продавцов, которых «вдохновил пример» Ларисы Александровны. Такая схема даже получила свое название — «Эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «ВМ».