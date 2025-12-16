Два рейса отменили на вылет из Новосибирска 16 декабря

В новосибирском аэропорту Толмачево отменили вылет двух рейсов — в Талакан и Душанбе. Кроме того, отменен прилет рейсов из Талакана и Душанбе в Новосибирск. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.