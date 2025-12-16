Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два рейса отменили на вылет из Новосибирска 16 декабря

Еще два рейса были отменены на прилет в Толмачево.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево отменили вылет двух рейсов — в Талакан и Душанбе. Кроме того, отменен прилет рейсов из Талакана и Душанбе в Новосибирск. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.

Кроме того, задерживаются три рейса на прилет в столицу Сибири. Так, речь идет о самолетах из московского Домодедово, Улан-Удэ и Талакана. Время задержки составляет от 5 до 45 минут.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новый ангарный комплекс построят за 2 млрд рублей в аэропорту Толмачево. Его общая площадь составит около 9 тысяч квадратных метров.