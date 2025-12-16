Два рейса отменили на вылет из Новосибирска 16 декабря

В новосибирском аэропорту Толмачево отменили вылет двух рейсов — в Талакан и Душанбе. Кроме того, отменен прилет рейсов из Талакана и Душанбе в Новосибирск. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Кроме того, задерживаются три рейса на прилет в столицу Сибири. Так, речь идет о самолетах из московского Домодедово, Улан-Удэ и Талакана. Время задержки составляет от 5 до 45 минут.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новый ангарный комплекс построят за 2 млрд рублей в аэропорту Толмачево. Его общая площадь составит около 9 тысяч квадратных метров.