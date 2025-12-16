Ричмонд
Синоптики рассказали, сколько еще будет идти снег в Челябинске. Скрин

Снег в Челябинске будет идти на протяжении всей недели — до воскресенья. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

Предстоящие дни в Челябинске будут снежными.

«Осадки в виде снега продолжатся до 21 декабря. Единственным днем, когда они прекратятся, будет четверг, 18 декабря», — рассказали метеорологи.

Температура воздуха в течение рабочей недели будет находиться в диапазоне от минус 13 градусов днем до минус 17 ночью. В выходные столбик термометра опустится до 29 градусов со знаком минус.

Об обильном снегопаде, метели и ветре ранее предупредило МЧС со ссылкой на Челябинский гидрометцентр. Из-за этого ограничили движение на федеральной трассе М-5 «Урал». После запрет продлили.

В выходные в дополнение к снегу на Челябинск опустятся морозы.