Легендарный ансамбль «Гульдер» удивил иностранцев

«Ансамбль Gulder был создан в 1969 году как эстрадно-молодежный коллектив. В то время эстрадное искусство только начинало формироваться, и именно тогда национальный танец зазвучал в новой стилистике. Это был настоящий прорыв и ноу-хау для своего времени. Сегодня задача обновленного состава — идти в ногу со временем, популяризировать современные тенденции, сохраняя при этом национальную основу», — отметила главный балетмейстер ансамбля Gulder Анвара Садыкова.