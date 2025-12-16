Дрон снял движение по четвёртому мосту через Обь в Новосибирске

Его строительство велось по концессионному соглашению Группы «ВИС» с региональным правительством. На данный момент доступными для проезда стали весь основной ход моста с подходами с обоих берегов, правобережная развязка в полном объёме и двенадцать съездов на развязке на левом берегу.
В своём Telegram-канале Группа «ВИС» показала на видео, как выглядит поток машин на недавно открытом мосту с высоты птичьего полёта. Сообщается, что новая переправа способна пропускать до 70 тысяч автомобилей в сутки.
Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с открытия четвёртого моста.