Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон снял движение по четвёртому мосту через Обь в Новосибирске

15 декабря в 23:50 в Новосибирске было открыто движение транспорта по четвёртому мосту через Обь.

Источник: Сиб.фм

Его строительство велось по концессионному соглашению Группы «ВИС» с региональным правительством. На данный момент доступными для проезда стали весь основной ход моста с подходами с обоих берегов, правобережная развязка в полном объёме и двенадцать съездов на развязке на левом берегу.

В своём Telegram-канале Группа «ВИС» показала на видео, как выглядит поток машин на недавно открытом мосту с высоты птичьего полёта. Сообщается, что новая переправа способна пропускать до 70 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с открытия четвёртого моста.